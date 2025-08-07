Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 01:10

Trump, Putin ile yakında görüşme ihtimali olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Trump, Putin ile yakında görüşme ihtimali olduğunu söyledi
[Fotograf: Reuters]

Trump, Apple’ın ABD’de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray’daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova’daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Donald Trump Vladimir Putin Rusya ABD
Sıradaki Haber
Macron'dan Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine uygulanan vize muafiyetinin askıya alınması kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:55
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
01:29
Trump, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal planı" sorusunu geçiştirdi
01:07
Çorum'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
01:01
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki hafta orman yangınları konusunda yüksek riskli
00:47
Macron'dan Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine uygulanan vize muafiyetinin askıya alınması kararı
00:33
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si ağır 4 yaralı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ