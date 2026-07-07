Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımları kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olmasının önemine dikkati çekerken, ABD Başkanı Trump ise Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi düzeyde olduğunu belirterek "Türkiye'ye yönelik bütün müeyyideleri kaldırıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Biz dostlarımıza ambargo uygulamıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarındaki güçlü iletişime ve dostluğa vurgu yapan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin müttefiklik bağlarına sadakatini övdü.

İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin kendilerini yarı yolda bıraktığını savunan Trump, Türkiye'nin ise liderliği altında askeri açıdan çok güçlü bir konuma ulaştığını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin en iyi dönemini yaşadığına işaret eden Trump, "Türkiye'ye bütün müeyyideleri kaldırıyoruz. Biz dostlarımıza ambargo uygulamıyoruz" diyerek savunma ve ticaret hatlarındaki kısıtlamaların sonlandırılacağını ilan etti.

Türkiye'nin bu uçakları halihazırda satın almış olduğunu hatırlatan Trump, "Eğer ABD'den uçak satın aldıysanız bunların bakımı da yapılıyorsa, bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bunu yapmamız gerekir. F-35'ler konusunu ele alıp bir karara bağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

Konuşmasına ABD Başkanı Trump'a "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin Ankara'da yapılmasının ve Trump'ın katılımının ittifaka ayrı bir güç kattığını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

İran-Amerika ilişkilerini daha olumlu bir düzleme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, dünya barışına katkı sunmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması noktasında bu Liderler Zirvesi'ni ve Trump ile yapacağı istişareleri çok önemsediğini dile getirdi.

F-35 konusunun Türkiye için yeni bir gündem olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü bulunuyor.

Bu zirvede yapacağımız görüşmeyle aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ve bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İki liderin Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri de zirve kapsamında detaylıca ele alacağını belirten Erdoğan, atılacak adımların bu görüşmeler doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.