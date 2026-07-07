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Dünya
AA 07.07.2026 14:50

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stubb, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

Stubb, paylaşımında, "Zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefik. Birlikte, daha güvenli bir Avrupa inşa ediyoruz. Türkiye'yi, Ukrayna'da sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olması dolayısıyla takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

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