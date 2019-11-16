Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, Clint Lorance, Mathew Goslteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affetti.

Açıklamada, “İki yüzden fazla yıldır başkanlar, otoritelerini ikinci bir şansı hakeden kişiler için kullandılar. Bu uygulama, bu uzun tarih içerisinde devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Askerlerden Clint Lorance, 2013 yılında Afganistan'da 2 sivile ateş emri vermekten, Mathew Goslteyn ise 2010 yılında bir Afgan sivili öldürmekten hüküm giymişti. Edward Gallagher ise Irak'ta işlenen çeşitli savaş suçlarının sanığı durumundaydı.

Kaynak: Reuters

