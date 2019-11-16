Dünya
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi16 Kasım 2019 Cumartesi 14:31 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 14:38
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Irak hava harekatı gara