Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Kaynak: TRT Haber