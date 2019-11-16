Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tahrir ve Killani meydanlarında devam eden protestolarda polisle göstericiler arasındaki gerilim giderek artıyor.

Killani meydanında göstericiler polisle aralarında bulunan duvarı yıktı.

Duvarın yıkılmasının ardından göstericilerin toplandığı alan biraz daha genişledi.

Gece saatlerinde bir aracın altına konulan bombanın patlaması sonucu ise 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıların kim tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu