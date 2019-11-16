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TRT Haber ekibi Irak’taki gösterilerin merkezinde16 Kasım 2019 Cumartesi 16:25 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:26
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler sürerken, TRT Haber ekibi yaşananları yerinde görüntüledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tahrir ve Killani meydanlarında devam eden protestolarda polisle göstericiler arasındaki gerilim giderek artıyor.
Killani meydanında göstericiler polisle aralarında bulunan duvarı yıktı.
Duvarın yıkılmasının ardından göstericilerin toplandığı alan biraz daha genişledi.
Gece saatlerinde bir aracın altına konulan bombanın patlaması sonucu ise 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıların kim tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.
Kamera: İsmail Dostoğlu
Etiketler: Tahrir Meydanı killani Irak Bağdat