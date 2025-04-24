Trump, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına" inanıyor

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'yi Beyaz Saray'da karşılayan ABD Başkanı Trump, basın mensubunun Rusya ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Trump, "Putin'in, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına inanıp inanmadığının" sorulması üzerine, "Evet, inanıyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, Norveç Başbakanı Store ile Beyaz Saray'daki öğle yemeği öncesinde gazetecilere kısa açıklama yaptı.

Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin, "Benim bu konuda bir son tarihim var ve bunun hızlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.