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Dünya
AA 24.04.2025 20:06

Pakistan, Hindistan'ın gerilimi artırma girişimlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirtti

Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Hindistan'ın gerilimi artırmaya yönelik "her türlü kötü niyetli girişimine karşı koymaya hazır olduğunu" bildirdi.

Pakistan, Hindistan'ın gerilimi artırma girişimlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Amna Baloch'un açıklamalarına yer verildi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen Milli Güvenlik Komitesi toplantısı sonrası konuşan Baloch, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik "yanlış bilgilendirme kampanyası" yürüttüğünü ifade etti.

Bu tür girişimlerin bölgedeki barış ve istikrarı bozacağını belirten Baloch, Pakistan'ın terörizmin her türlüsüne karşı olduğunun altını çizdi.

Baloch, Hindistan'ın gerilimi artırmaya yönelik "her türlü kötü niyetli girişime karşı koymaya hazır olduğunu" kaydetti.

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