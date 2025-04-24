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Dünya
AA 24.04.2025 19:44

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'ye saldırıları genişletme tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas ile esir takası için yapılan müzakerelerde "yakın zamanda bir ilerleme kaydedilmezse" Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'ye saldırıları genişletme tehdidi

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, saldırı altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine gitti.

Burada askeri yetkililerle görüşen Zamir, saldırılarla Hamas üzerindeki baskıyı artırdıklarını savundu.

Zamir, esir takası konusunda "yakın gelecekte" bir ilerleme kaydedilmemesi halinde Gazze'ye yönelik saldırıları genişleteceklerini belirtti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

Buna ek olarak İsrail ordusu 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

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