Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2025 19:53

Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın tespit edildi

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın tespit edildi

Fransız basınındaki haberlere göre, Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu.

Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

Altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.

ETİKETLER
Fransa Altın
Sıradaki Haber
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'ye saldırıları genişletme tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
Trump, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına" inanıyor
20:08
Pakistan, Hindistan'ın gerilimi artırma girişimlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirtti
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu
19:46
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:52
Kentsel dönüşümle yenilenen evlerde oturanlar geceyi güvenle geçirdi
19:55
Dışişleri'nden '1915 olayları' tepkisi: Hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Kentsel dönüşümle yenilenen evlerde oturanlar geceyi güvenle geçirdi
Kentsel dönüşümle yenilenen evlerde oturanlar geceyi güvenle geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ