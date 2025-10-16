Açık 14.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 16.10.2025 20:17

Trump: Putin ile Budapeşte'de buluşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin "çok verimli" geçtiğini ve Ukrayna'daki "utanç verici" savaşı sona erdirme konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Putin ile Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump: Putin ile Budapeşte'de buluşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dair ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından bir açıklama yayınladı. Trump, görüşmenin Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarında "büyük ilerleme" kaydettiğini savundu.

Trump, en önemli gelişme olarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki "utanç verici" savaşı sona erdirmek amacıyla kendisinin ve Başkan Putin'in Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya gelme konusunda anlaştığını duyurdu. Görüşmenin tarihi henüz belirtilmedi.

Görüşmenin devamında, gelecek hafta üst düzey danışmanların bir toplantı yapması kararlaştırıldı. ABD heyetine, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve atanacak diğer yetkililerin başkanlık edeceği bildirildi. İlk toplantının yapılacağı yer ise henüz belirlenmedi.

Başkan Trump, yarın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenski ile bir araya gelerek Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve diğer önemli konuları ele alacağını belirtti.

Başkan Trump’ın açıklamasına göre, Rus lider Putin görüşme sırasında, "yüzyıllardır hayal edilen Ortadoğu'da barışın sağlanması" konusunda hem kendisini hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni tebrik etti. Trump, Ortadoğu’daki diplomatik başarının, Rusya/Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen müzakerelere olumlu etki yapacağı inancını dile getirdi.

Liderler arasındaki konuşmada, First Lady Melania Trump’ın çocuklarla ilgilenmesine dair teşekkür ve Rusya ile ABD arasındaki gelecekteki ticaret konuları da geniş yer buldu. Trump, Ukrayna'daki savaş bittiğinde iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin uzun uzadıya konuşulduğunu aktardı.

Donald Trump Vladimir Putin Ukrayna
