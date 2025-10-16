Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2025 20:13

AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı

Avrupa Adalet Divanı, uçuşlarda evcil hayvanların bagaj olarak sınıflandırılabileceğine, hava yolu şirketlerinin kayıp hayvanlar için sorumluluğunun sınırlı olduğuna karar verdi.

AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Buenos Aires'ten Barcelona'ya yapılan uçuşta kaybolan köpeğe ilişkin açılan davada karar açıkladı.

Mahkeme, evcil hayvanların uçuşlarda "bagaj" olarak kabul edilebileceğine karar verdi.

Kararda, "Hava yolculuğu amaçları açısından evcil hayvan, 'bagaj' kavramına girer ve evcil hayvanın kaybından kaynaklanan zararın tazmini bagaj sorumluluk kurallarına tabidir." ifadesi kullanıldı.

Iberia Hava Yolları ile Buenos Aires'ten Barselona'ya 2019'da yapılan bir uçuşta, bir köpek sahibi tarafından kafeste hava yoluna teslim edilmişti. Köpek, uçağa götürülürken kaçmış ve bir daha bulunamamıştı.

Bu durum karşısında yolcu, hava yolu firmasına karşı İspanya'da dava açarak 5 bin avro manevi tazminat talep etmişti. İspanya mahkemesi de dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Hava Yolu
Sıradaki Haber
Pakistan: Şartlarımız kabul edilirse Afganistan yönetimiyle müzakereye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı: 1 çocuk öldü
20:25
Trump: Putin ile Budapeşte'de buluşacağız
19:09
Pakistan: Şartlarımız kabul edilirse Afganistan yönetimiyle müzakereye hazırız
18:26
Emine Erdoğan: Kadınların ekonomiye entegrasyonu stratejik bir kalkınma modeli
18:02
Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına alındı
17:34
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü tarihi bir karar olacak
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ