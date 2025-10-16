Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin yakın tarihin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail saldırılarından geriye 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu mühimmatların imhası için uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail'in 2 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin yakın tarihte görülmemiş şekilde adeta enkaza dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümetin 15 Ekim Çarşamba gününe kadar elde ettiği verilere göre, Gazze Şeridi'ndeki enkaz 65-70 milyon ton civarında. Bu enkaz, İsrail'in doğrudan hedef alarak yerle bir ettiği binlerce ev, tesis ve altyapılardan kaldı. Gazze Şeridi inşaat ve çevre bakımından bir felaket bölgesi haline geldi."

Gazze'deki enkazları kaldırma çalışmalarının da büyük engellerle karşılaşacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in engelleri nedeniyle ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye ulaşamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kapalı tutarak, enkaz altındaki cansız bedenlere ulaşma çalışmalarında kullanılacak ekipmanların girişine de izin vermediği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.