ABD eski Başkanı Donald Trump’ın binası yerle bir oldu, sosyal medya Trump’ı alay konusu yapan yorumlarla doldu.

Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından izleri ABD Başkanı Joe Biden tarafından bir bir silinirken, Atlantic City bölgesindeki Trump Plaza, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Bir dönemin gözdesi dev plazanın yıkılış anları medyada yayınlanınca, sosyal medyada alaycı yorumlar birbiri ardına geldi.

Yıkılış anıyla ilgili yorumlarda sosyal medya kullanıcıları “Tıpkı hayatı gibi”, “Dokunduğu herşey ve başkanlığı gibi”, ”Şimdi bunu bütün diğer Trump binalarına yapın”, “Hadi Trump’ın siyasi varlığını da tamamen silelim”, ”Güneş yeniden parlıyor”, “Kendisi hangi kattaydı?”, “Trump plazanın içinde miydi?”,” Trump imparatorluğunun dağılışı” yorumları yapıldı.

Yıllar önce kapatılmıştı

Dünyanın en ünlü yıldızlarının uğrak yeri olan plaza, yönetim kurulu tarafından yenileme ve genişleme çalışmaları için yeterli yatırımın elde edilememesinin ardından 2014 yılında kalıcı olarak kapatılmıştı.

Plaza, kapatılmasının ardından 2016 yılında milyarder Carl Icahn'a satılmıştı.