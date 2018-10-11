Trump para piyasalarındaki düşüşten FED'i sorumlu tuttu

ABD tahvil getirilerindeki artış ve faiz oranlarının artırılmasına dair endişeler sebebiyle dünya piyasaları diken üstünde.

Washington'ın saldırgan ekonomi politikaları dünyadaki ticaret dengelerini değiştirirken, bu kez de ABD'de piyasalar yüzde 4'lere varan kayıplar yaşadı. New York borsası son dönemlerin en kötü performansını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bundan Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımlarını sorumlu tuttu.

"Bence Fed bir hata yaptı. Çok sıkılar. Bence Fed kafayı yedi."

Bu yorumun ardından Trump durumu toparlamaya çalıştı. Piyasalardaki kayıplar için "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" dedi.

Para piyasalarında sert kayıplar

ABD'de Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise son 8 ayın en büyük kayıplarını verdi. Wall Street'ten başlayan dalga gelişmekte olan ülke borsalarında tsunamiye dönüştü.

Düşüş trendi Avrupa piyasalarını da etkiledi

STOXX EUROPE 600, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere borsalarında da yüzde 1'in üzerinde kayıplar yaşandı.

Bu arada Alman hükümeti bu yıl için büyüme beklentisini 2,3'ten 1,8'e düşürdü. Gerekçe olarak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma, inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması ve küresel ticaretteki zayıflama gösterildi.

Kaynak: TRT Haber