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Robotik parmak duyguları teknolojiyle buluşturuyor

Fransa'da bulunan Telecom ParisTech Engineering School'da doktora öğrencisi olan Marc Teyssier, cep telefonuna takılabilen elektronik bir parmak icat etti.

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Fransız doktora öğrencisi Marc Teyssier'nin doktora tezi için icat ettiği cep telefonuna takılabilen robotik parmak, masanın üzerinde gezebiliyor ve insan elini okşayabiliyor.

Robotik parmak aynı zamanda telefonun diğer tarafında bulunan kişiden komut alabiliyor.

Teyssier, doktora tezi için ürettiği robotik parmakla ilgili şunları söyledi:

"İnsanlarla gerçek hayatta konuştuğumuzda, duyguları iletmek için birbirimize dokunuruz. Ancak genel olarak bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda etkileşim için, dokunma özelliğini kullanamıyoruz. Bu yüzden benim başlangıç noktam şuydu: İnsan-bilgisayar arayüzlerine dokunmayı nasıl ekleyebiliriz?"

Teyssier, tüm bu anlattıklarından yola çıkarak bir cep telefonuna takılan ve gerçek bir parmak gibi görünen MobiLimb diye adlandırdığı robotik parmağı tasarladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: teknoloji, robotik parmak, fransa, cep telefonu
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