Trump: Maduro ve eşi yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD kuvvetlerinin Venezuela’ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Trump, yaptığı resmi açıklamada Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin, ABD kolluk kuvvetleriyle eş güdümlü olarak yürütülen operasyon kapsamında ele geçirilerek ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, Başkan Trump konuya dair TSİ 19:00'da Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini ilan etti.