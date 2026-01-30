Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Dünya
AA 30.01.2026 06:46

Trump, Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikasını iptal ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetleri sertifikalandırmaması nedeniyle Kanada menşeli tüm uçakların ABD'de sertifikasını iptal ettiğini belirterek, ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump, Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikasını iptal ettiğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesine tepki gösterdi.

Başkan Trump, "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın sertifikasyon süreci aracılığıyla Gulfstream ürünlerinin satışını fiilen engellediğini savunan Trump, "Eğer bu durum herhangi bir nedenle derhal düzeltilmezse Kanada'dan ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada ABD Donald Trump
