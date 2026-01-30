Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 30.01.2026 06:37

The Guardian: Türkiye kritik ara bulucu rolünü üstleniyor

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimde Türkiye'nin kritik bir diplomatik sorumluluk alarak "ana arabulucu" konumuna yükseldiğini yazdı. Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı haberde, Ankara'nın bölgeyi sarsacak olası bir askeri çatışmayı engellemek için yürüttüğü mekik diplomasisi mercek altına alındı.

The Guardian: Türkiye kritik ara bulucu rolünü üstleniyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Ankara'da yapacağı görüşmeler, ABD'nin olası bir saldırısını bertaraf etme yolunda son dönemeç olarak görülüyor.

Haberde, Türk diplomatların Tahran'ı nükleer programı konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalıştığı ve bu tavizlerin "yıkıcı bir çatışmayı" önlemede anahtar rol oynayacağı belirtiliyor.

Erdoğan'dan üst düzey diplomatik hamle

The Guardian'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir video konferans görüşmesi yapılmasını önerdi.

On yıldır doğrudan iletişim kurmayan iki lideri dijital ortamda bir araya getirme girişimi, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen en üst düzey diplomatik hamle olarak kaydedildi.

Bölge savaşından endişe ediliyor

Haberde, Orta Doğu ülkelerinin çatışmanın tüm bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğu ve bu ortamda Türkiye'nin "ana arabulucu" bayrağını devraldığı vurgulandı.

Kremlin her ne kadar diplomasi için hala zaman olduğunu savunsa da sahadaki hareketliliğin Ankara'nın arabuluculuk rolünü daha belirgin hale getirdiği ifade edildi.

Fidan: Saldırı düzenlenmesi yanlış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına da yer verilen haberde, Fidan'ın "İran'a saldırmak yanlıştır; yeni bir savaş başlatmak hatadır" sözleri öne çıkarıldı.

Fidan'ın, İran'ın nükleer konuda müzakereye hazır olduğu yönündeki mesajları Washington ile Tahran arasındaki diyalog kapısını aralama çabası olarak nitelendirildi.

