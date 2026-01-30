Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Dünya
AA 30.01.2026 06:24

Trump'ın, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bilgilendirildiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiği iddia edildi.

Trump'ın, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bilgilendirildiği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bölgeye ek askeri güç sevk etmesi ve Trump'ın, anlaşma sağlanmaması halinde saldırı tehditlerinde bulunması, diplomatik çabalara aciliyet kazandırdı.

Bazı Orta Doğu ülkelerinin, olası çatışmayı önlemek amacıyla ABD ile İran'ı müzakere masasına oturtma girişimleri, tarafların tutumlarını sertleştirmesi nedeniyle şu ana kadar sonuç vermedi.

ABD'li yetkililer, Trump'ın Beyaz Saray ve Pentagon tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Yetkililer, bu seçenekler arasında İran yönetimi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tesislerin hedef alınacağı geniş çaplı bir bombardıman kampanyasını içeren "büyük planın" da yer aldığını iddia etti.

Daha sınırlı seçenekler arasında sembolik hedeflere yönelik saldırıların da bulunduğunu belirten yetkililer, bu planların, İran'ın nükleer faaliyetlerini sona erdirmemesi halinde saldırıların aşamalı olarak artırılmasına imkan tanıyacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, İran bankalarını hedef alabilecek siber saldırılar ile daha sert ekonomik yaptırımlar gibi seçeneklerin de ABD yönetiminin gündeminde olduğunu öne sürdü.

