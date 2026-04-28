Dünya
Al Jazeera 28.04.2026 07:58

Trump, İran'ın nükleer erteleme önerisinden memnun değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma karşılığında nükleer müzakerelerin savaş sonrasına ertelenmesini öngören yeni önerisinden memnun olmadığı bildirildi.

Reuters, New York Times ve CNN gibi önde gelen medya kuruluşlarının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Trump nükleer meselenin herhangi bir anlaşmanın temel şartı olması gerektiği konusunda ısrarını sürdürüyor.

Trump'ın temel itirazı: Nükleer mesele öncelikli olmalı

Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi yetkililer, başkanın nükleer konuyu "erteleme" fikrine sıcak bakmadığını belirtti.

Trump'ın, nükleer meselenin masadaki diğer tüm başlıklardan önce ele alınmasını ve İran'ın nükleer silah kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediği vurgulanıyor.

Diplomatik kozların kaybedilmesi endişesi

CNN'de yer alan analizlere göre, ABD yönetimi Tahran'ın nükleer programına dair kesin garantiler almadan limanlardaki ablukayı kaldırmayı stratejik bir hata olarak görüyor.

Ablukanın kaldırılmasının, ABD'nin elindeki en güçlü müzakere kozunu ortadan kaldıracağı ve İran'a zaman kazandıracağı değerlendiriliyor.

Washington'daki "Koz" dengesi

Trump, nükleer programı içermeyen bir planın "yetersiz" olduğunu savunuyor.

ABD'li yetkililer, ablukanın ancak nükleer programda somut ve geri dönülemez adımlar atılması durumunda esnetilebileceğini belirtiyor.

Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, nükleer müzakerelerin belirsiz bir geleceğe ertelenmesinin bölgesel riskleri artıracağı konusunda başkanı uyardığı ifade ediliyor.

İran'ın bu hamlesi, özellikle petrol depolama kapasitesinin dolma noktasına gelmesi ve ekonomik baskının artmasıyla ilişkilendirilirken; Trump'ın "koşulsuz teslimiyet" veya "tam nükleer kontrol" çizgisi, diplomatik çözüm arayışlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

