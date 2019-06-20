Trump, İran'ın ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA), İran'a ait bir karadan havaya füze ile vurulmasını kınayarak İran'ın büyük bir hata yaptığını söyledi.

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü doğrulanmıştı.

Umman Körfezi'nde gerginlik arttı

ABD ve İran arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı.

CENTCOM da İran DMO'ya ait bir devriye botunun, "Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı" iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

ABD, İran'ı tanker saldırıları öncesinde de bir İHA'yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları reddetmişti. İran DMO ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, nisanda birbirlerini karşılıklı olarak terör örgütü olarak tanımlamıştı.

Kaynak: Reuters, AA