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Dünya
AA 10.02.2025 10:33

Trump ile Taylor Swift arasında gerilim: MAGA affetmez

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" karşılaşmasında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift için başkanlık seçimleri kampanyasında kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (Make America Great Again)" sloganına atıfta bulunarak "MAGA affetmez!" ifadesini kullandı.

Trump ile Taylor Swift arasında gerilim: MAGA affetmez

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından seçim kampanyasında rakibi Kamala Harris'e desteğini açıklayan şarkıcı Swift'i hedef aldı.

Paylaşımında, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganına atıfta bulunan Trump, "(Süper Bowl'da finalde yenilen takım) Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan yuhalanarak çıkarıldı. MAGA affetmez!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca Truth Social'daki diğer paylaşımında Taylor Swift'in yuhalandığı, kendisinin de alkış aldığı gönderiyi tekrar paylaştı.

Swift'in Demokratlara desteği

ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, eski Başkan Joe Biden ve Demokrat ekibinin, 2024 başkanlık seçimlerinde daha fazla oy alma umuduyla şarkıcı ve film yıldızı Taylor Swift’in şöhretinden faydalanma planının olduğu iddiasında bulunmuştu.

Cumhuriyetçi milyarder Vivek Ramaswamy, 2 Şubat 2024'te Taylor Swift'in Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce ile ABD'nin en çok izlenen Amerikan futbolu organizasyonu Super Bowl'da Biden lehine açıklama yapabileceğini ima etmişti.

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile rakibi Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Harris'ten yana kullanacağını açıklamıştı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan 16 Eylül 2024'te yaptığı paylaşımda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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