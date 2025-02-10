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Dünya
AA 10.02.2025 10:14

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den "yargıçlar, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemez" eleştirisi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kararlarının mahkeme engeline takılması hakkında, yargıçların, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemeyeceği eleştirisinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den "yargıçlar, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemez" eleştirisi

Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal yargıçların, Başkan Donald Trump yönetiminin kararlarını durdurmasına tepki gösterdi.

Bir yargıcın, bir generale nasıl operasyon yöneteceğini söylemesinin "yasa dışı" olduğunu belirten Vance, "Yargıçlar, yönetimin yasal yetkilerini kontrol edemez." yorumunu yaptı.

Federal yargıçların Trump'a karşı kararları

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Loren AliKhan, 29 Ocak'ta Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma emri hakkında geçici durdurma kararı vermişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly de 6 Şubat'ta bir grup işçi sendikasının, ABD Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent'e karşı açtığı davada Bakanlığın bazı istisnalar dışında Mali Hizmetler Bürosu tarafından tutulan herhangi bir ödeme kaydı ya da ödeme sistemine erişim sağlamasına sınırlama getirmişti.

ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman ise 6 Şubat'ta Başkan Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, 8 Şubat'ta Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelleme kararı almıştı.

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