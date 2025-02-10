NASA, yapay güneş tutulması üretmeye hazırlanıyor

NASA, Güneş’in en büyük gizemlerini ve Güneş Sistemi üzerindeki etkilerini araştırmak için çığır açan bir görev başlatıyor.

ABD uzay ajansı, PUNCH (Korona ve Heliosferi Birleştirecek Polarimetre) görevi kapsamında bavul büyüklüğündeki 4 uyduyla Güneş aktivitesini üç boyutlu olarak gözlemleyeceğini duyurdu.

Dünya, Güneş’e oldukça yakın olsa da, bilim insanları hâlâ bu dev yıldızın işleyişine dair bazı temel sorulara yanıt arıyor. Bunlardan biri, Güneş'in dış atmosferi olan koronasının neden yüzeyinden çok daha sıcak olduğu sorusu. Ayrıca, güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu ve uzayda ilerlerken nasıl hızlandığı da henüz tam olarak bilinmiyor.

NASA, PUNCH göreviyle yapay bir tam güneş tutulması yaratacak. Böylece Güneş’in koronası, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek çözünürlüklü görüntülerle incelenecek.

Bilim insanları, taçküre kütle atımları ve güneş patlamaları gibi olayların Dünya ve uzaydaki teknolojiler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamayı ve uzaydaki hava olaylarına yönelik daha isabetli tahminler yapmayı hedefliyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, “PUNCH’ın ölçümleri sayesinde bilim insanları, Güneş’ten kopan ve Dünya’ya ulaşan olayların nasıl geliştiğini daha net görebilecek. Bu da uzaydaki hava olaylarının etkileri ve insanlığın robotik keşif araçları üzerindeki olası sonuçlarını daha doğru tahmin etmemizi sağlayacak” denildi.

Tarihi fırlatma, 27 Şubat’ta Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden gerçekleştirilecek. SpaceX’in Falcon 9 roketi, dört PUNCH uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıyacak.