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Dünya
The Sun 10.02.2025 08:07

Kuğular uçağa çarptı, acil iniş yapıldı

İngiltere’nin Gatwick Havalimanı’ndan kalkan bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra iki kuğunun çarpması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Kuğular uçağa çarptı, acil iniş yapıldı

Tui Havayolları’nın Cape Verde uçuşunda pilotlar, saatte 300 kilometre hızla seyreden uçağın iki kuğuya çarpmasının ardından ön camının parçalanması üzerine acil durum çağrısında bulundu.

Olay esnasında uçağın elektronik sistemi de dahil olmak üzere ciddi şekilde hasar gördüğü ve pilotların ön camdan dışarıyı göremedikleri için pistten bir eskort talep etmek zorunda kaldığı bildirildi.

2023 yılında da Dubai'ye giden bir uçakta, kalkış sırasında bir kuşun çarpması sonucu motorlardan biri alev almıştı. Benzer şekilde, aynı yıl Kolombiya'da 184 yolcu taşıyan bir uçak, kalkış sırasında bir kuş çarpması sonucu motorlardan birinin alev almasıyla geri dönmek zorunda kalmıştı.

İngiltere ’de kuş çarpmaları yaygın bir sorun olarak bilinirken 2022 yılında hazırlanan bir rapor, yıl içerisinde bin 400'ün üzerinde kuş çarpması olayının kaydedildiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, çoğunlukla ciddi bir hasara yol açmayan bu kazaların motor yangınlarına ve acil inişlere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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