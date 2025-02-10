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Dünya
AA 10.02.2025 08:01

İsrail'de aşırı sağcı Ben Gvir: İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikasını eleştirerek, ülkesinin Orta Doğu'da gülünç duruma düşürüldüğünü söyledi.

İsrail'de aşırı sağcı Ben Gvir: İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi
[Fotograf: İHA]

Ben Gvir, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını onaylamasına tepki olarak ocak ayında istifa ettiğini hatırlatan Ben Gvir, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim yaratabilirdim." dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD baskısı karşısındaki tutumunu da eleştirerek "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı’na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan’dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin vermemesi gerektiğini savunan Ben Gvir, bu yardımların "Hamas’ın eline geçtiğini" iddia etti.

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