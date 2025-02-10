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Dünya
AA 10.02.2025 10:23

Fransa, yapay zekaya 109 milyar euro yatırım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıllarda yapay zeka alanında 109 milyar euroluk yatırım yapacaklarını duyurdu.

Fransa, yapay zekaya 109 milyar euro yatırım yapacak
[Fotograf: AA]

Macron, Fransa ve Hindistan’ın eş başkanlığında bugün Paris’te düzenlenecek uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi öncesi Fransız televizyon kanalı France 2’ye verdiği röportajda bu alanda yapacakları yatırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Zirve kapsamında "gelecek yıllarda Fransa’da yapay zeka alanında 109 milyar euro yatırım yapacaklarını duyuracaklarını" belirten Macron, bu yatırımın ABD’nin Stargate projesiyle "eş değer" olacağını kaydetti.

Macron, yapay zeka alanında kamu ve özel sektör aktörleri arasında işbirliği sağlayan "küresel bir düzenleme" getirilmesini ve ülkesinin de bu "yeni ilerleme çağına" katılmasını istedi.

Emmanuel Macron, ayrıca bugün Fransa'da yapay zeka alanında eğitim alan yaklaşık 40 bin gencin olduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını da ifade etti.

Fransa’nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayıp yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi’ne çok sayıda devlet başkanı ve bakanın yanı sıra önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilcilerin katılması bekleniyor.

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