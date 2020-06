Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, başkent Washington'da dün gece bir problem yaşanmadığını, çok sayıda gözaltının olduğunu ve herkesin harika iş çıkardığını belirtti.

Egemenlik vurgusu yapan ABD Başkanı, olayların başlangıç noktası olan Minneapolis'te de her şeyin "mükemmel" olduğunu kaydederek, tweetini "Teşekkürler Başkan Trump" ifadesiyle sonlandırdı.

Söz konusu tweete, "kolluk kuvvetlerinin göstericilere yönelik sert müdahaleleri" nedeniyle tepki yağdı.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).