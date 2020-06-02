ABD Başkanı Donald Trump şiddet eylemlerinin sona erdirilip kanun ve düzenin sağlanması için askeri görevlendirdiğini söyledi.

Hemen ardından Amerikan ordusuna bağlı askeri polis Beyaz Saray'dan sokaklara çıktı.

Amerikan ordusu Başkent Washington'a inerken TRT Haber oradaydı.

Ülke çapında 7bin 400 ulusal muhafıza ek olarak askeri polis durumu kontrol altına almak için Washington sokaklarına dağıldı.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley gece geç saatlerde askeri birlikleri denetlemek için Washington sokaklarında dolaştı.

Askeri polis göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı. Polis ise göstericileri gözyaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı.

Polis ayrıca sokağa çıkma yasağı kapsamında cadde cadde gösterici topladı. Askeri polisin ne kadar süreyle görevlendirildiği açıklanmadı.

Ülkedeki ırkçılık ve Başkan Donald Trump karşıtı sloganlar atan eylemcilerle yaşanan arbedede polisler sert müdahalelerde bulunarak eylemcileri bulundukları yerden çıkarttı.

Beyaz Saray'ın birkaç cadde ötesindeki bir alana sıkıştırılan eylemciler birer birer gözaltına alınarak polis araçlarına bindirildi.

Çevrede bulunan polis merkezlerine götürülen eylemciler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılacak.

George Floyd'u öldüren polis Derek Chaufin'in yargılama süreci protestoları, protestolar da askerin sokaklarda kalma süresini belirleyecek.