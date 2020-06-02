ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler, ülke çapında kaosa dönüştü.

Bazı fırsatçılar ise protestolar sırasında aralarında lüks markaların da bulundu pek çok mağazayı yağmaladı.

O markalardan biri de ABD'li teknoloji şirketi Apple oldu.

Philadelphia şehrinin önde gelen alışveriş bölgesi olarak nitelendirilen Walnut sokağındaki Apple mağazası yağmalandı.

Apple'ın mağazalardan yasa dışı olarak alındığında bir cihazı devre dışı bırakan yazılım üzerinde çalışıldığı biliniyordu.

Söz konusu yazılım yağlamalanma olayının ardından kullanıldı ve çalınan telefonlara mesaj gönderildi.

"Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün. Bu cihaz devre dışı bırakıldı ve yerel makamlar uyarılacak"

[(Lanet olsun, bu telefonlar geri dönmeli)]

Sosyal medyada da gönderilen mesajların ekran görüntüleri paylaşıldı.