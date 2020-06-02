Haber Giriş: Kaynak: AA
Tayland'da bir hafta sonra ilk COVID-19 ölümü
[Fotoğraf: Reuters]
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün COVID-19 vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.
Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ülkede en son 25 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.
Tayland hükümeti, COVID-19 vakalarını n azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.
Etiketler: Tayland koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 09:27
Son Haberler
- 09:54
- 09:44
- 09:57
- 09:39
- 09:37
Sıradaki Haber
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz