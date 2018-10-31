Trump: Doğum yoluyla vatandaşlık öyle ya da böyle kalkacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istiyor.

Ancak ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Anayasası'nın 14. maddesi, ülkede doğan tüm insanlara vatandaşlık hakkını garanti ediyor.

1868'de ABD İç Savaşı'nın sona ermesinin ardından Kongre tarafından yürürlüğe sokulan 14. maddede, "ABD'de doğmuş veya ABD uyruğuna geçmiş ve ABD yetkisine tabi olan herkes, ABD'nin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" ifadeleri yer alıyor. Bu da Donald Trump'ın yeni planını uygulamaya koymasını engelliyor.

ABD Başkanı Trump bugün sosyal medya sitesi Twitter'dan verdiği mesajda, "Ülkemize milyarlarca dolar maliyete neden olan ve vatandaşlarımız için haksızlık olan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, öyle ya da böyle sona erecek. 14. maddede yer alan 'Yetki alanına tabi' ifadesi bunun üzerini örtemez. Çok sayıda bilim insanı bu konuda aynı fikirde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın vatandaşlık hamlesi

ABD Başkanı Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istediğini söylemişti.

Beyaz Saray'daki hukukçuların teklifini incelediklerini vurgulayan Donald Trump, "Bunu bir Başkanlık emriyle yapabileceğimi söylüyorlar" demişti.

ABD'li hukukçuların çoğu, Trump'ın bir anayasa maddesini Başkanlık kararnamesiyle yürürlükten kaldıramayacağını savunuyor.

14. maddeye bir ek yapılması ve yoruma açık noktaların netleştirilmesi için hem ABD Senatosunun hem de Temsilciler Meclisinin 3'te 2'sinin onayı gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber