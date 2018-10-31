New York Times'tan "Müslümanlar geliyor" adlı makale

New York Times gazetesinde yayımlanan "Müslümanlar Geliyor" başlıklı makale, Müslüman yazar ve avukat Wajahat Ali tarafından kaleme alındı.

Ali, makalesinde, İslam karşıtı politikaların ve söylemlerin Müslümanları siyasi arenaya çektiği değerlendirmesinde bulundu.

6 Kasım seçimlerinde 100 Müslüman aday

2016'da yapılan seçimlerde sadece 12 Müslüman'ın aday olduğunu belirten Wajahat Ali, bu sayının 6 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde 100'e ulaştığını ifade etti.

Ali, Detroit eyaletinin Demokrat adayı Filistinli Raşide Tlaib'in seçimleri kazanması durumunda Kongre'deki ilk Müslüman kadın olacağına dikkat çekti.

Kenya'dan ABD'ye göç eden Somali kökenli İlhan Ömer'in de seçimleri kazanarak Minnesota'nın eyalet temsilcisi olmasının beklendiğini belirtti.

Bazı adayların İslamofobik söylemlerle seçim kampanyası yürüttüğüne dikkat çeken Ali, Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat yasağı gibi adımların Müslümanları siyasete yönelten en büyük etken olduğunu kaydetti.

Kaynak: TRT Haber