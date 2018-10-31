Fransa'nın Meuse Nehri'nden 5 ton mermi toplandı

1916 yılında Alman ve Fransız orduları, Fransa'nın Verdun kentinde çarpıştı.1. Dünya Savaşı sırasındaki 300 günlük muharebede iki taraftan da 300 bin asker yaşamını yitirdi. Verdun muharebesi tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Almanya savaş sonunda mühimmatı Meuse Nehri'ne bıraktı. Bazı top mermileri ise patlamayarak nehrin dibine gömüldü.

Bir çift dalgıç geçtiğimiz gün bu mermileri çıkarmak için nehre daldı.

Suyun altından bir günde tam 5 ton mermi topladı.

Nehirden çıkartılan top mermilerinin patlama riski az olsa da uzmanlar mühimmatı koruma altına aldı.

Fransa tepelerinde ve nehirlerinde hala 250-300 ton mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters

