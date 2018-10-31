Fransa: Kaşıkçı soruşturması Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda soruları yanıtladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklindeki bir soruya yanıt veren Le Drian, şunları söyledi:

"Soruşturma, Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor. Aynı zamanda uluslararası baskıyla da. Ben bu gazetecinin öldürülmesi ve Suudi Arabistan'daki reformlar arasında bir bağlantı göremiyorum. Suudi Arabistan, ulusal çıkarları ve imajı için gerçeği söylemeli.

"Bu cinayet cezasız kalmamalı"

Her şeyden önce bu bir cinayettir. Bir konsolosluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından dolayı da alçak bir cinayettir. Bir gazeteciye yönelik ve Kaşıkçı'nın şahsiyetinden öte insanlığın temel haklarına karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu cinayet cezasız kalmamalı, failleri belirlenmeli ve gerçek ortaya çıkarılmalıdır."

Cinayetin faillerinin ve arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması konusunda ödün vermeyeceklerini belirten Le Drian, "Bu olayın sorumluları ve nedenleri ortaya çıkarılıp ilan edilmedikçe gerçeği talep etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Suçlu hakkında gerekli yaptırımları devreye sokacağız"

Le Drian, "Cinayetin Suudi Arabistan yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bunu Suudi yetkililer söylemeli. Bu nedenle biz olay hakkında en geniş biçimde şeffaflık ve açıklık taraftarıyız. Biri Türkiye, biri de Suudi Arabistan tarafından yürütülen iki soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmaların sonuna kadar devam etmesi gerekli. Bu soruşturmaların sonucuna bağlı olarak da suçlu hakkında gerekli yaptırımları devreye sokacağız. Bu yaptırımlar herhangi bir alanla sınırlı olmayacak."

Fransız Dışişleri Bakanı, olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklinde bulgunun ortaya çıkması durumunda, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla müzakere ederek atılması gereken adımlara karar vereceğini söyledi.

Le Drian, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararının hatırlatılması üzerine de, "Suudi Arabistan büyük bir ülkedir. Fransa'nın ve Avrupa'nın stratejik ortağıdır. Bölgede istikrarın sağlanması yönünde bir bileşendir. Bir ülkeye karşı harekete geçmeden önce suçluya karşı harekete geçmeli. Öyleyse biz suçluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü açıklandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan Konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin Konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verdi. Riyad'daki başsavcılık ise cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA