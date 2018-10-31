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Bulgaristan parlamentosunda gündem Türk dizileri

Türk dizilerinin uluslararası çaptaki başarısı, Bulgaristan parlamentosunda gündeme geldi. Bulgar sinema sektörünün eleştirildiği oturumda, Türk dizileri örnek gösterildi.

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Bulgaristan parlamentosunda gündem Türk dizileri

Bulgaristan parlamentosunda Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen Bulgar sinema sektörüyle ilgili oturumda, Türkiye dizilerinin başarısı da gündeme geldi.

Milletvekili Toma Bikov, bazı Bulgar dizilerini eleştirdi. Bikov, Bulgar sinemasının Türkiye gibi olumlu bir örneği göz önünde bulundurması ve hükümetin, ülkenin olumlu imajını uluslararası alanda pekiştiren projelere destek vermesi gerektiğini söyledi.

Toma Bikov, Bulgaristan’da çekilen ve çok sayıda ülkede gösterilen "Gizli polisler" adlı televizyon dizisinin ülkenin itibarını zedelediğini savunarak, "Sanatsal ve profesyonel anlamda iyi yapılmış olmasına rağmen bu film yüzünden ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve suç eylemleri ile ilişkilendirilmiştir" diye konuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, türk dizileri, Bulgaristan, sinema
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