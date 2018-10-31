İngiltere'de market soyan hırsızlar polis arabasıyla kaçmaya çalıştı

İngiltere'nin Sussex şehrinde iki hırsız, bir marketi beyzbol sopası ve kar maskesiyle soydu.

Market çalışanını tehdit ederek kasadaki nakit paraya el koyan hırsızlar, alkol şişelerini ve sigaraları da çalmaya kalktı.

Polis ihbar üzerine olay yerine geldiğinde soygun devam ediyordu.

Polisi gören hırsızlardan biri, polis aracına saldırdı. Hırsız aracın kapısını açarak polisi dışarı çekti ve yere fırlattı.

Arabayla kaçmaya çalışan saldırgan, destek ekibinin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı.

Kaynak: Skynews, Metro News