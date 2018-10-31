İtalya'da sel suları pizza servisini durduramadı

İtalya Venedik'te yaşanan sel ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Venedik’te bir pizza restoranı, bir yandan sel suları ile mücadele ederken bir yandan da hizmet vermeye devam etti.

Yağmur botlarını giyinen garsonlar, güler yüzle pizza servisini sürdürdü.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Su seviyesi 1 metre 56 santimetreyi geçti

Kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından su baskınları yaşanmıştı.

Sel nedeniyle şehir merkezinde su seviyesi 1 metre 56 santimetreyi geçmişti.

Kaynak: İHA