Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump destekçileri Kongre binasına yürüdü: Binaya giriş çıkışlar kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçileri Kongre binasına yürüdü. Polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.
Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.
Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.
Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
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