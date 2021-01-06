KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine yolladığı mektuba yanıt verdi.

Tatar, mektubunda Kıbrıs'taki iki taraf arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yapılacak gayriresmi 5'li toplantıyı desteklediklerini bildirdi.

Tatar; adil, gerçekçi ve kalıcı bir çözüm için iki egemen devlete dayalı bir işbirliği ilişkisi kurulmasını amaçladıklarını kaydetti. Guterres''i de bu amaca açık fikirlilikle yaklaşmaya davet etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere sürecinin Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.