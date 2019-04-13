ABD Başkanı Donald Trump, göçmen politikasına destek vermeyen siyasi rakiplerini şehirlerde göçmen kampları kurmakla tehdit etti.

Trump, Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen kentleri sığınak kent ilan ederek, yasa dışı göçmenleri burada toplamayı planladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenleri "sığınak kent"lerde toplama fikrini ciddi ciddi düşündüklerini söyledi.

Bu yolla göçmen politikasına karşı çıkan Demokratlar'dan intikam almak istediğini de saklamayan Trump, "Kollarımız açık diyorlardı, görelim açık mıymış?" diyerek, "Gerçekten göçmenleri ağırlamak istiyorlarsa onlara sınırsız bir imkan sağlayabiliriz." dedi.

Trump'ın bu açıklamasından yalnızca birkaç saat önce ise Beyaz Saray sığınak kent fikrinin reddedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber

