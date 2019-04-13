ABD polisi, kadın sürücünün aracıyla Florida'daki bir banliyö treni yoluna girerek kazaya sebep olduğu olayın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan videoda, kadın sürücünün aracıyla bariyerlerden geçtikten sonra beklediği, tren yolundan geçmek için harekete geçtiği sırada ise hızla gelen trenin araca çarptığı görülüyor.

Orlanda Polis Komiser Yardımcısı Eduardo Bernal, kadın sürücünün zamanlamasının tuhaf olduğunu, ancak sürücünün aracını kasten tren yoluna sürdüğüne inanmadıklarını söyledi.

Florida Ulaştırma Bakanlığı, trende 82 yolcu ve 2 çalışanın olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, trendeki bir hemşire ve diğer yolcuların kadına yardım etmek için koştuğunu söyledi. Kadın sürücü, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AP News