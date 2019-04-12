ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, güney sınırındaki bir kriz durumunu ağırlaştırdığı için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı suçluyor.

Demokratlar, Trump'ın göçmen akınıyla başa çıkmak için mevcut fonları kullanmadığını ve sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, yılllardır Kongre ve Beyaz Saray'ın iki taraflı olarak kaçtığı göçmen reformunun hala çözümünün olduğunu söyleyerek bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Göçmen reformu konusunda Trump'tan vazgeçmediğini ifade eden Pelosi, "Ona (Trump) hala, kapsamlı bir göçmen reformu yapmamız gerektiğini söylüyorum." dedi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmak istiyor.

Göçmenlerin bekleyişi sürerken, Trump'ın göçmenler ve güney sınırı ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamalar ise kafaları karıştırıyor.

Güney sınırını kapatmakla tehdit eden Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kapatma tehdidinden vazgeçerek, harekete geçmeden önce Meksika'dan ABD'ye gelen otomobillere vergi getireceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters