Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde "3 Kasım'da seçim zaferi" mesajı verdi

ABD Başkanı Trump, Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasını yaptı.

3 Kasım seçimlerinin Amerika tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu anlatan Trump, "radikal komünistler" olarak nitelendirdiği Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinden zaferle çıkacağına inandığını kaydeden Trump, 3 Kasım'da yeni bir seçim zaferi elde edeceklerini savundu.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz." diyen ABD Başkanı, konuşmasında, Hürmüz Boğazı için bir kez daha "Trump Boğazı" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu savunan Trump, bu yolla önemli miktarda petrolün taşınabildiğini söyledi.

Kongrenin dünkü açılışında yaptığı yaklaşık 1,5 saatlik konuşmaya benzer değerlendirmeler yapan Trump, tüm seçmenleri Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.

Başkan Yardımcısı JD Vance'e "48. Başkan" sloganları Öte yandan Trump'tan önce kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı JD Vance, 3 Kasım seçimlerinde tüm Cumhuriyetçi seçmenin sandığa giderek oy kullanmasını istedi.

Trump'ın öncülüğünde başta sınır güvenliği olmak üzere birçok alanda hayati adımlar attıklarını anlatan Vance, salonda bulunanlar tarafından Trump'tan sonra 48. başkan olması anlamında "JD 48" sloganlarıyla karşılandı.

Michigan'daki ön seçimleri kazanan Demokrat aday Abdul Sayed'i hedef alan Vance, ABD'nin gerçek sahiplerinin sadece "Amerika'yı gerçekten seven Amerikalılar" olduğunu savundu.

Diğer yandan Vance'in konuşması devam ederken önce Meksika bayrağı, daha sonra da Filistin bayrağı çıkararak Başkan Yardımcısını protesto eden bir kişi salondan çıkarıldı.

ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl gerçekleştirilen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri Amerikan siyasi sisteminde önemli bir yer tutuyor.

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor.

ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu dile getiriyor.