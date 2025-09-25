Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur

ABD Başkanı Trump, "Erdoğan’ın bölgede müthiş bir etkisi var.

Görüşmede Patriot sistemi ve F-35’i görüşeceğiz.

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.

Erdoğan hem Putin hem de Zelenski tarafından saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor, Ben de Erdoğan'a saygı duyuyorum.

Bugün önemli bir duyuru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Erdoğan Suriye'deki başarılı mücadelenin birinci sorumlusu." dedi.

ABD Başkanı Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi.

Trump, "(Suriye’ye) Yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım." ifadelerini kullandı.

