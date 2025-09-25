Açık 23.5ºC Ankara
AA 25.09.2025 18:48

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur

ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur" açıklamasında bulundu.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur

ABD Başkanı Trump, "Erdoğan’ın bölgede müthiş bir etkisi var.

Görüşmede Patriot sistemi ve F-35’i görüşeceğiz.

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.

Erdoğan hem Putin hem de Zelenski tarafından saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor, Ben de Erdoğan'a saygı duyuyorum.

Bugün önemli bir duyuru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Erdoğan Suriye'deki başarılı mücadelenin birinci sorumlusu." dedi.

ABD Başkanı Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi.

Trump, "(Suriye’ye) Yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Beyaz Saray Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
