İsrail'in sınırı kapatma kararı, Batı Şeria'yı tam anlamıyla "açık hava hapishanesine" çevirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu verdiği talimatla, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e geçmesini, oradan da dünyaya açılmasını sağlayan sınırdan geçişleri ikinci bir emre kadar durdurdu.

İsrail'in sınır kapısında keyfi uygulamalarla yoğunluğa ve geçişlerde sorunlar yaşanmasına neden olduğu Kral Hüseyin Köprüsü, Ayrım Duvarı'nın ötesine geçmesi yasak olan Batı Şeria sakinlerinin dünyaya açılan tek kapısıydı.

Söz konusu sınır geçişini, Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Ürdün'deki akrabalarını ziyaret edenler, öğrenciler, iş insanları olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinliler kullanabiliyordu.

Filistinlileri Ürdün'deki akrabalarından ayıran bu kararın ardından, Ürdün'e veya oradan başka bir ülkeye gitmek isteyenler işgal altındaki Batı Şeria'da hapsoldu, Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya geçmek isteyen çok sayıda Filistinli topraklarına geri dönemedi.

‘Biz bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz’

Batı Şeria'da yaşayan ve Ayrım Duvarı'nı geçmesi özel izinlere tabi olan Filistinliler, bu kararla bir "açık hava hapishanesine" hapsedildiklerini söylüyor.

Köprünün kapatılmasıyla buradaki halkın tamamını dünyadan soyutlamak istediklerini belirten Nadir Şalfar da İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "büyük bir açık hava hapishanesine" dönüştürmek istediğini söyledi.

İmad Ahmed de "Ürdün ve Filistin biz tek ülkeyiz. İsrail'in düşündüğü gibi olmayacak, bizi ayıramayacaklar ve kendileri bizim topraklarımızdan çıkacak" dedi.

Ramallah’ta yaşayan Murat el-Hivari de Kral Hüseyin Köprüsü'nün ilk kez kapatılmadığını, İsrail'in bunu daha önce de çok defa yaptığını ve bunun da son olmayacağını bildiklerini ifade etti. Filistin halkı olarak bu duruma yıllardır alıştıklarını aktaran Hivari,"En sonunda burada kalacağız, bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. İsraillilerin çıkardığı her türlü zorluğa rağmen burada kalacağız, başka bir yere gitmeyeceğiz." dedi.

Ramallahlılar: Yıllardır cezalandırılıyoruz

Bir başka Ramallahlı Mazın Sarsur ise sınır geçişinin kapatılmasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da mahsur kaldıklarını dile getirdi. Sarsur, Ürdün'ün Amman Havalimanından uçuşu olduğunu fakat sınırın kapatılmasıyla iptal etmek zorunda kaldığını belirterek, "Yıllardır cezalandırılıyoruz. Bu duruma alıştık. Her şeye rağmen topraklarımıza bağlı kalmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gazze'de yaşayan ve 7 Ekim 2023'ten kısa süre önce Batı Şeria'ya gelip İsrail saldırıları başlayınca geri dönemediğini anlatan Şems, "Dünya ile bağlantımız tamamen kesildi." diye konuştu. Bu sınır geçişinin Filistinlilerin Ürdün ve dünyaya açılan tek kapısı olduğunu hatırlatan Şems, kendileri açısından durumun giderek kötüleştiğini belirterek "Arap ülkelerinin yanımızda olmasını, bizi korumasını ve bize bir uluslararası koruma hakkı verilmesini istiyoruz." dedi

Geçen hafta da kapatılmıştı

Kral Hüseyin Köprüsü, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra açılmıştı. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, sınırı ikinci bir talimata kadar tekrar kapatma kararı almasını, çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.