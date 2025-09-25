Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2025 16:31

İşgalci İsrail Sana'yı vurdu

İsrail ordusu, Yemen'e düzenlediği saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri duyuldu.

İşgalci İsrail Sana'yı vurdu

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırıları, İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Son Dakika İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek
17:51
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
17:27
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
17:22
Slovenya, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "istenmeyen kişi" ilan etti
17:20
İsrail'in sınırı kapatma kararı, Batı Şeria'yı tam anlamıyla "açık hava hapishanesine" çevirdi
17:25
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ