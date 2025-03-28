Trump, çete üyelerinin sınır dışı edilmesine karşı çıkan yargıcın emrini Yüksek Mahkemeye taşıdı

Trump yönetimi ile federal yargıç James Boasberg arasında, sınır dışı etme yetkisi konusundaki mücadele devam ediyor.

Yönetim adına Yüksek Mahkemeye başvuran geçici Başsavcı Sarah Harris, Trump yönetiminin "Tren de Aragua" çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle sınır dışı ettiği göçmenlerin lehine geçici durdurma kararı alan Boasberg'in emrinin acilen kaldırılması talebinde bulundu.

Harris, başvuru dilekçesinde, "Sadece Yüksek Mahkeme, 'geçici durdurma kararı' kuralının güçler ayrılığını daha fazla altüst etmesini engelleyebilir. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi." diye yazdı.

Bölge mahkemelerinin söz konusu emirlerinin, Trump'ın ulusu yabancı terör örgütlerine karşı korumada ve yabancı ülkelerle hassas müzakerelerde ters etki yaptığını savunan Harris, geçici durdurma kararlarının bölge mahkemeleri arasında çok yaygınlaşmasına tepki gösterdi.

Harris, "Yürütme organının (Beyaz Saray) temel işlevleri tehlike altında. Göreve başlama gününden bu yana geçen 2 ayda, bölge mahkemeleri yürütme organına karşı 40'tan fazla ihtiyati tedbir kararı çıkardı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

D.C. Bölge Mahkemesi yargıcı James Boasberg, Trump yönetiminin bu ay başında "Tren de Aragua" çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle 261 Venezuelalı göçmeni yasal süreç olmadan El Salvador hapishanelerine göndermesine karşılık geçici durdurma emri vermiş ancak Trump yönetimi, karar mahkemede resmileşene kadar uçakların havalandığını savunmuştu.

Trump yönetimi, daha sonra Boasberg'in yürürlükte olan uçakların döndürülmesi emrini D.C. Temyiz Mahkemesine taşımış ancak mahkeme, Boasberg'in yargı yetkisi lehine karar vermişti.

Trump'ın, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında savaş zamanında vatandaş olmayanları hukuki bir sürece tabi tutmadan sınır dışı etmek için kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini kullanmak istemesiyle ilgili ülkede tartışmalar sürüyor.