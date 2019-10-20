Dünya
Trump: Çekilme sürecinde meydana gelen ufak tefek ihlaller de sona erdi20 Ekim 2019 Pazar 16:37 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 16:46
ABD Başkanı Donald Trump, "Çekilme sürecinde meydana gelen ufak tefek ihlaller de sona erdi.Petrolü güvenceye aldık, askerlerimizi çekiyoruz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper'den aldığı bilgiyi paylaştı.
Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ara verilme sürecinin küçük ihlallere rağmen iyi gittiğini ifade etti.
Trump, Amerikan askerlerinin artık çatışma bölgelerinde olmadığına dikkati çekti ve
"Askerlerimiz eve dönüyor." dedi.
Kaynak: TRT Haber